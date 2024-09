Inala fino a 480 palloncini all’azoto ogni weekend | finisce incontinente sulla sedia a rotelle

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Connor Wilton, un giovane inglese di 27 anni, ha visto la sua vita cambiare drasticamente a causa dell’uso eccessivo di gas esilarante, noto come protossido di azoto. Un tempo operatore per la riabilitazione della salute mentale, ora Connor vive una condizione di disabilità permanente, dipendente da 30 pillole al giorno per gestire il dolore e costretto a usare stampelle e una. Il suo calvario è iniziato nel 2022, quando il padre lo ha trovato privo di sensi sul pavimento della sua casa a Shirebrook, nel Derbyshire. Il 27enne aveva sviluppato una dipendenza estrema dal gas esilarante, arrivando are il contenuto di 480fine settimana. L’abuso della sostanza, che priva il corpo di ossigeno e vitamina B12, ha causato gravi danni al sistema nervoso, lasciandolo parzialmente paralizzato.