Foggia ragazza 23enne muore durante intervento chirurgico | parenti aggrediscono medici

(Di giovedì 5 settembre 2024) Personale sanitario del policlinico riuniti diaggredito con calci e pugni daidi unadi 23 anni di Cerignola morta ieri seraun. L'aggressione avrebbe coinvolto il reparto di chirurgia toracica del policlinico di, dove chirurghi, anestesisti e personale sanitario sono stati vittime di un pestaggio da parte dei familiari della giovane dopo aver comunicato loro la notizia del decesso. Una cinquantina le persone che sarebbero riuscite ad entrare nel reparto ed una ventina, stando ad indiscrezioni, quelle che sarebbero entrate in contatto con il personale sanitario. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in viso, riportando ferite e contusioni, mentre una dottoressa ha riportato la frattura di una mano. Altro personale è riuscito a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell'ordine.