Ecco Caso Ritrovare Bisoli per me è un plus

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Le prime parole da giocatore del Modena di Giuseppe, arrivano poche ore dopo quelle (piuttosto dirette) di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone che aveva salutato l’ex fantasista ciociaro con un bel: "Voleva la A, è in B. A Modena. E con tutto il rispetto, tra noi e loro c’è differenza come il giorno e la notte". Essendo in democrazia, ognuno è libero di dire ciò che meglio crede. Angelozzi, probabilmente, avrebbe voluto cederea ben altre cifre lo scorso gennaio ma non se ne fece nulla e l’attaccante è stato messo fuori dal progetto per sei mesi. Il rapporto, come ovvio che sia, non è stato idilliaco da quel momento in poi e siamo arrivati alle frasi di questi giorni.