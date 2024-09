Dopo quattro stagioni a milano L’Olimpia e l’Europa perdono un protagonista | Hines lascia la pallacanestro a 38 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nella giornata in cuiscende in campo per la prima amichevole ufficiale della stagione a far più rumore è una notizia che appartiene, a questo punto, al passato dell’Armani. “Sir“ Kyleha deciso di ritirarsi dal basket giocato.averci pensato tutta l’estate, il giornoil suo 38esimo compleanno, ha comunicato ufficialmente la notizia sui “social“: "Non avrei mai immaginato che la mia carriera mi portasse così ad alto livello, venire in Europa mi ha permesso di crescere come persona e di competere al massimo (ha vinto 4 volte l’Eurolega, ndr), ho potuto girare il mondo e condividere grandi ricordi. Ogni giorno passato sul parquet ho dato il massimo".