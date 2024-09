Creature Commandos | svelata la data di uscita su Max della serie animata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) James Gunn ha condiviso il postersvelandone ladisu Max. Laha ora unadisu Max: l'appuntamento, come svelato dal poster condiviso da James Gunn, è stato fissato al 5 dicembre. Successivamente le puntate sugli schermi arriveranno ogni giovedì fino al finale previsto per il 16 gennaio. Cosa racconterĂA occuparsisceneggiatura eproduzione dello show è James Gunn, a capo dei DC Studios insieme a Peter Safran. Al centrotrama c'è un team segreto di mostri che vengono coinvolti in missioni considerate troppo pericolose per gli esseri umani. Quando tutto il resto fallisce Loro sono l'ultima, e