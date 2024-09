Correa-Panathinaikos si può concretizzare? Un fattore incide – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024) Joaquinè stato seguito da numerosi club in estate, ma mai nulla si è concretizzato. Ora c’è il, unsull’operazione secondo Tuttosport. RUOLO – Simone Inzaghi ha inserito Joaquinnella lista per la Serie A, ma non in quella per la Champions League. L’allenatore è felice di avere una quinta punta a disposizione, che in caso di infortuni altrui può ricoprire il ruolo. Inzaghi conosceda tanto tempo e ha giudicato le sue partite estive in maniera estremamente positiva. Con Genoa, Lecce e Atalanta il calciatore è rimasto però in panchina senza mai entrare in campo. L’argentino è e rimarrà l’ultima scelta in attacco, ma pesante per la dirigenza. Ha un ingaggio netto di 3.5 milioni, due mensilità sono andate da giugno e pesa a bilancio ora intorno ai 7 milioni di euro.