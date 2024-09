Conte valuta con calma l’idea di passare al centrocampo a tre Corrmezz

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 5 settembre 2024)condiala tre. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Ecco cosa scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno: Il campionato si ferma ma il lavoro die del suo staff va avanti, oggi e domani ci sarà doppia seduta per il gruppo di giocatori che non sono andati in Nazionale. Il programma poi si completa con una sola seduta nella giornata di sabato, domenica e lunedì ci sarà riposo. Martedì prossimo rientreranno alcuni Nazionali, su tutti gli scozzesi Gilmour e McTominay che, considerando anche che arriverà prima di Anguissa di rientro dal Camerun, si candida per conquistare spazio nella formazione di Cagliari.