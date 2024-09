Chi era Rebecca Cheptegei la maratoneta morta dopo essere stata bruciata dal fidanzato

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 5 settembre 2024) Lo sport mondiale piange la morte diCheptegui, laugandesedal. Solo un mese fa era a Parigi Un lutto improvviso e che lascia il mondo dello sport senza parole. Non ce l’ha fattaCheptegui, laugandese che da domenica era in ospedaleche ille aveva dato fuoco. Le condizioni, a causa delle ustioni, erano state subito considerate molto gravi e nelle scorse ore la notizia della scomparsa. L’atletadurante i Mondiali di Budapest (Ansa) – cityrumors.itA comunicare la morte è stato il presidente del Comitato olimpico ugandese. “Abbiamo appresto del triste decesso della nostra atleta olimpicaCheptegui a seguito di un violento attacco da parte del suo. Che la sua anima riposi in pace e condanniamo fermamente la violenta sulle donne“, si legge su X.