Caso Boccia ora si muove il Comitato per la sicurezza della Camera

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rischia di non poter più mettere piede allala ex (non)collaboratrice del ministro (chissà per quanto ancora) Giuliano Sangiuliano, Maria Rosaria. Ma non perché la liaison dangereuse tra i due è stata brutalmente e crudelmente interrotta (come confessato dallo stesso Sangiuliano a La Stampa), ma perché sulla sua testa pende il possibile provvedimento di interdizione emesso dalper la. L’organo, presieduto dall’on. Sergio Costa (M5S), ha infatti calendarizzato per la prossima settimana una riunione per valutare ildelle riprese video fatte all’interno di Montecitorio dallacon gli ormai famosi Ray-ban che registrano immagini e suoni.