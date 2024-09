Calciomercato Milan rinnovo Theo Hernandez | vuole guadagnare più di Rafael Leao  Le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 5 settembre 2024)spara altissimo per ilpiù di. Ecco le richieste del francesespara altissimo per ildi contratto, che adesso sembra più lontano. Il terzino francese, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non vorrebbe andare al di sotto degli 8 milioni di euro netti a stagione. Una cifra alta, altissima che supera anche l’ingaggio del top player del(fermo a 7 milioni). Ecco che, quindi, a queste condizioni, l’accordo difficilmente potrà andare in porto. Il club di via Aldo Rossi, invece, non ha intenzione di superare quota 7 milioni. La distanza non è ampia, ma nel caso in cuidovesse decidere di fare muro, è molto difficile che i rossoneri cederanno alla pretesa del terzino ex Real Madrid, il cui contratto è in scadenza nel 2026.