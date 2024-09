Calcio a 5 Serie A2 L’Audax Senigallia torna all’antico con nuovo logo e suda per la serie A2

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Prima esperienza in A per una squadra senigalliese nella disciplina: tante conferme e qualche novità non solo sul campo, 5 Settembre 2024 – Iniziata il 2 settembre con la preparazione atletica la prima stagione inA2 per1970, il cui campionato inizierà il 12 ottobre in casa contro il Pontedera. Giallorossi nel girone B, la squadra era stata presentata il 30 agosto al Centro Sociale Sant’Angelo. Tra le novità della stagione, di una società che si sta organizzando dopo il secondo salto consecutivo, il, che richiama le origini della società giallorossa fondata nel 1970 da Sandro Mantovani, che ne fu poi presidente fino a circa 20 anni fa quando subentrò l’attuale presidente Tiziano Tarsi.