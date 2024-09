Burrasca di fine estate in Toscana | doppia allerta gialla e arancione Le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 5 settembre 2024 – Temporali forti, grandine efrane. E’ il mix del maltempo che oggi, 5 settembre, come ampiamente preannunciato dalle previsioni meteo si sta abbattendo sulladove è stata diramata per oggi un’alle 6 alle 18,per lecentro-settentrionali, costa e Arcipelago eper il resto della regione, sono diversi i comuni che hanno adottato delle misure di prevenzione. Ilè soprattutto legato ad allagamenti, colpi di vento, grandinate e quindi rischi di crolli di alberi, rami, cornicioni. Saranno insomma 24 ore di maltempo estremo.”Uno scenario da giovedì nero anzi nerissimo”, aveva spiegato il meteorologo Andrea Garbinato confermando che “una perturbazione atlantica, entrata sul nostro Paese dalla Francia, sta portando e porterà fenomeni estremi in giornata.