Atletica gli italiani qualificati alle finali di Diamond League | Tamberi guida gli azzurri a Bruxelles

(Di giovedì 5 settembre 2024) Cinquesi sonodella, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’appuntamento è per venerdì 13 e sabato 14 settembre a(Belgio), dove il Memorial Van Damme farà calare il sipario sulla grande stagione della Regina degli Sport. Altripotrebbero aggiungersi agli atti conclusivi in caso di eventuali rinunce da parte di atleti che hanno guadagnato il pass sul campo. Gianmarcopotrà andare a caccia del terzo diamantone della carriera dopo quelli conquistati nel 2021 e nel 2022: il Campione del Mondo di salto in alto cercherà di piazzare una stoccata in coda a una stagione in cui è riuscito a laurearsi Campione d’Europa, ma che purtroppo ha portato in dote anche la colica renale che gli ha impedito di essere grande protagonistaOlimpiadi di Parigi 2024.