Albero Genovese volontario nel centro per le donne vittime di violenza Wall of dolls

(Di giovedì 5 settembre 2024) Miilano, 5 settembre 2024 - Alberto, condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze, ora lavora comein unperdi. A quanto riporta il Corriere della Sera, l'ex imprenditore del web esce dal carcere una volta a settimana per prestare servizio presso l'associazioneof, nell'ambito di un programma di giustizia riparativa. Albertosi è sposato con la fidanzata dei tempi dell’università: l’amore rinato dopo l’arresto L'ex imprenditore, che lo scorso luglio è stato condannato in primo grado anche per una tentatasessuale, ha infatti ottenuto dal Tribunale di sorveglianza di Milano l'autorizzazione a lavorare all'esterno per quattro giorni a settimana.