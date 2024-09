Violento temporale nella Bassa | nubifragio grandine e vento forte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un improvviso eha colpito oggi pomeriggio la, causando disagi e danni in diverse località. A partire dalle ore 15, un vero e propriosi è abbattuto su Polesine Zibello, Roccabianca, Busseto, Soragna e altre zone della, con piogge torrenziali e, in alcuni momenti, grandinate e. Le prime segnalazioni parlano di strade allagate, alberi sradicati e rami spezzati, mentre il maltempo sembra non voler dare tregua. Gli interventi di emergenza sono in corso, e le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per valutare i danni e garantire la sicurezza dei cittadini. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti man mano che si avranno nuove informazioni sulla situazione nelle prossime ore. L'articoloproviene da The Social Post.