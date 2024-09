Victor Osimhen al Galatasaray | ufficiale l’arrivo dell’ex bomber del Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiè ufficialmente un nuovo giocatore del. Dopo giorni di attesa il club turco ha finalmente annunciato l’acquisto dell’attaccante nigeriano, che arriva in prestito secco dal. L’ufficialità è stata data proprio in questi minuti attraverso un post sui canali social del, che ha condiviso la classica foto di rito con il calciatore in posa con la maglia del club. Il trasferimento è stato definito dopo cheha superato con successo le visite mediche nella giornata di ieri, mettendo così fine a una trattativa che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre. Ilnigeriano, che ha fatto sognare i tifosi napoletani con le sue prestazioni eccezionali, si prepara ora a una nuova avventura in Turchia.