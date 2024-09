Un piano per l’educazione digitale Unife aderisce al progetto Edunext Pioggia di fondi per l’innovazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Università di Ferraraal- Next Education Italia, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca con oltre 22 milioni di euro nell’ambito delle azioni del Pnrr. Ilcoinvolge 35 università e cinque istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale), per un totale di oltre 700mila studenti e più di 25mila docenti e ricercatori. L’iniziativa è stata presentata ieri nel corso di un evento che ha visto la partecipazione dei principali attori istituzionali e accademici. Obiettivo diè trasformarein Italia attraverso nuovi corsi di laurea, master e una bibliotecacondivisa, con un modello inclusivo, flessibile e all’avanguardia, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro e della società.