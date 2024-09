Trasporto pubblico locale lo sciopero regionale il 5 settembre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arezzo, 42024 – A seguito delle molteplici aggressioni ed episodi di violenza avvenuti negli ultimi mesi nei confronti dei lavoratori del, l’ultimo dei quali in ordine cronologico avvenuto in data 30 agosto 2024, FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASP. FAISA-CISAL regionali proclamano una azione diimmediata di 4 ore il giorno 52024 dalle 18,00 alle 22,00, per sensibilizzare la istituzioni, aziende, politica e cittadini. L’obbiettivo è quello di fare emergere il livello di pericolosità che gli addetti del settore TPL vivono ormai costantemente durante l’espletamento del servizio che, vogliamo ricordare, assicura il diritto fondamentale alla mobilità delle persone.