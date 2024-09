The Walking Dead | Daryl Dixon cinque nuovi membri nel cast della terza stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono stati annunciati ideldi The. La notizia è stata rivelata mentre le riprese sono in corso in Spagna. Come annunciato da AMC Networks sui social media,nomi si sono aggiunti alladi The. Gli attori spagnoli Eduardo Noriega (In the Fire), Oscar Jaenada (Chaos) e Alexandra Masangkay (Stags) entrano a far parteserie comeregular. Le altre due star Candela Saitta (Maxima) e Hugo Arbues (Through My Window) si sono unite alcon ruoli di supporto. Tutti esono stati annunciati con post su X. Naturalmente, si prevede che Norman Reedus tornerà a vestire i panni dinelladello spinoff di