Tennis | Garcia si separa dal coach Perret dopo tre anni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Carolineha ufficializzato la fine della collaborazione con ilBertrand, con cui ha lavorato nell’arco degli ultimi tre. “Bertrand, sei stato un allenatore incredibile, con il quale ho realizzato tante grandi cose, e ti sarò sempre eternamente grato – scrive lata francese, numero 30 Wta, sul proprio profilo Instagram – Ma, cosa ancora più importante, sei stato un vero amico, sempre al mio fianco in alcuni dei miei giorni migliori come professionista, ma anche in quelli peggiori, non solo come giocatrice ma come essere umano“. Tra i successi raggiunti conha ottenuto il WTA 1000 a Cincinnati nel 2022.sidaltreSportFace.