Rimini | anziana mummificata in casa | si indaga per abbandono Figlia ritrovata in un hotel

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Era in un albergo tre stelle di Miramare la sessantenne aretina sulle cui tracce si trovava la squadra mobile disu richiesta dei colleghi di Arezzo. Una ricerca di persona scomparsa innescata dal fatto che proprio l’ultimo avvistamento della donna risaliva a circa quindici giorni fa, proprio una struttura ricettiva di, città che la donna conosceva bene avendoci vissuto per qualche tempo. E lì dove l’avevano vista è stata effettivamente rintracciata ieri la donna, che era sola e in buona salute e con i propri documenti appresso.16-07-2024 - Omicidio Pierina Paganelli - Polizia. © Manuel Migliorini / Adriapress. La donna era ricercata dalla squadra mobile di Arezzo a seguito del macabro ritrovamento del 31 agosto scorso in via Montanara – nel quartiere di Saione ad Arezzo – della madre 92enne della donna: Carla Bazzani.