Promozione Biagio Nazzaro Chiaravalle la nuova ala Casagrande | Dobbiamo essere più cattivi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’intervista al classe 2004 in prestito dalla Vigor Senigallia: “Laè una grande squadra con grandi obiettivi, ho trovato gli stimoli giusti”. 4 settembre 2024 – L’attaccante esterno Federicocerca la definitiva consacrazione con la maglia della. Il classe 2004, in prestito dalla Vigor Senigallia con 7 presenze in Serie D con i vigorini, è stato un avversario deitti nella passata annata, avendo giocando con la Pergolese da dicembre 2023. “Ho scelto i rossoblù – spiega il 20enne – perché sono riusciti a darmi gli stimoli giusti, visti i grandi obiettivi per questa stagione. Contro il Marina in Coppa ci è mancata la cattiveria: se riusciremo a tirarla fuori, sono sicuro che possiamo raggiungere grandi risultati”.