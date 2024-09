Politici e istituzioni davanti alla fabbrica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Il 2 agosto sono arrivati 77 provvedimenti di trasferimento a Flumeri, in provincia di Avellino. È un insulto dire a 77 persone che si devono spostare di 600 chilometri, ancor di più farlo nel giorno di una triste ricorrenza per la città". A parlare è Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd, ieri mattina al presidiosede dell’ex Bredamenarinibus. Il provvedimento del 2 agosto è stato poi annullato poche ore dopo la sua emissione, grazie all’intervento congiunto di sindacati e. "Un piano industriale da ‘Chi l’ha visto?’. Tra le aziende che hanno presentato un progetto per acquistare l’azienda, c’era una cordata bolognese (Gruppioni, Marchesini, Stirpe, Benedetto) con esperienza nel settore. Invece, il ministero ha scelto la via finanziaria e non quella industriale", afferma l’assessore regionale al Lavoro, Vincenzo Colla.