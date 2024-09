Musica in lutto addio per sempre all’amata cantante

Leggi tutta la notizia su tvzap

La famosa cantate e frontwoman della nota band è morta all'età di 52 anni. A condividere la triste notizia, gli altri componenti della band, che hanno scritto un commosso messaggio sui social per informare i fan della tragica perdita. Gli amici e colleghi dellal'hanno ricordata con affetta e ora stanno soffrendo per la sua morte. Tantissimi i musicisti che l'hanno ricordata. Danielle Moore è morta,alladei Crazy P Danielle Moore,e frontwoman del gruppo Crazy P dal 2002, è morta all'età di 52 anni. Ad annunciare la morte dell'artista, gli altri componenti del gruppo con un messaggio sulla pagina Instagram ufficiale della band.