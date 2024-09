Mic | Renzi ‘Sangiuliano si deve dimettere Meloni riferisca in Parlamento’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Gennaro Sangiuliano si. Il Ministro della Culturaproteggere il bello dell?Italia, oggi lui è diventato lo zimbello del paese. E prima della imbarazzante vicenda Boccia, ricordiamo che questo Ministro come primo atto ha azzerato i fondi della 18App, si è preso i meriti dei nostri governi su Pompei, ha gestito il Collegio Romano con rara mediocrità, ha governato in nome dell?amichettismo, ha collezionato gaffes su gaffes”. Così Matteosui social. “Non so se esiste un problema di sicurezza nazionale, certo esiste un problema di decenza istituzionale. Noi continuiamo a raccogliere firme per le dimissioni e aspettiamo in Parlamento Giorgiaa riferire, su questo e sul complotto di agosto”. L'articolosiinCalcioWeb.