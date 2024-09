Meloni Stiamo facendo la storia non sono consentiti errori

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Noila, e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede nè pause nè soste, ma tanto meno può consentiree passi falsi”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo all’esecutivo di Fratelli d’Italia, nella sua relazione introduttiva. “Gli italiani lo hanno capito e, da quando siamo al Governo, ci hanno sempre premiato. Fratelli d’Italia ha confermato, in tutte le ultime tornate elettorali, di essere in ottima salute. Alle europee abbiamo segnato una ulteriore crescita rispetto alle politiche, e lo abbiamo fatto non a scapito dei nostri alleati di centrodestra. Tutto il centrodestra è cresciuto, e questo ha reso il nostro governo il più solido e stabile d’Europa e del G7.