Maltempo Toscana scatta l’allerta | arancione per il centro-ovest il resto è in giallo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – L’annunciata perturbazione è in arrivo: la Regione annuncia un’allerta meteo per la, valida per la giornata di giovedi 5 settembre, allerta che èper una vasta porzione di territorio della-occidentale mentre è gialla per tutto ildella Regione.meteo riguarda rischio di temporali forti, grandinate e vento forte oltre che rischio idrogeologico. Una delle giornate a massimo rischio meteo: occorre fare moltissima attenzione, anche e soprattutto agli alberi per strada, al rischio di tegole portate via dal vento, ai sottopassi eventualmente allagati. Insomma, in costanza di allerta meteomeglio uscire di casa solo se necessario. La pioggia inizierà già dalle prime ore della notte sulla costa andando via via verso l’entroterra.