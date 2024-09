Maltempo | terrore in pieno centro crolla albero di 15 metri

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Attimi di paura oggi, verso le 13, nel cuore di Torino per il crollo di un grossoin via San Dalmazzo, all’angolo con via Cernaia. L’, una pianta alta ventisituata nel giardino La Marmora, appartenente alla specie «Pterocarya fraxinifolia bicormica» con un diametro del fusto di circa 115 centi, è caduto improvvisamente senza apparente motivo. L’incidente si è verificato in un momento in cui su Torino non stava ancora piovendo. Il crollo improvviso e i danni L’si è spezzato a circa cinquedal suolo, precipitando sull’asfalto poco prima di un semaforo e invadendo completamente la carreggiata con la sua chioma. Nell’impatto, un’automobile parcheggiata, una «Evo», è stata centrata e danneggiata.