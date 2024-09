Macchinario non sicuro | come gestire un verbale dell’Asl

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Corretta gestione di una contestazione in merito alla sicurezza di un. Durante la fase produttiva può accadere di ricevere una visita di controllo da parte di un organo di vigilanza, ad esempio, l’ASL oppure l’Ispettorato del lavoro. La normativa vigente prevede che le ASL possano effettuare diversi controlli alle aziende. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) svolgono un ruolo fondamentale per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori all’interno delle imprese: esse sono degli organi di controllo che hanno la competenza di vigilare sia sulla correttezza della parte documentale sia sulla conformità degli ambienti di lavoro. I controlli degli ispettori delle ASL hanno lo scopo di verificare che le aziende abbiano realizzato tutte le procedure necessarie per tutelare la salute dei dipendenti all’interno dell’ambiente di lavoro.