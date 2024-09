L’IA tira meno | tonfo sordo per Nvidia Ma anche le altre Big Tech non ridono

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Quello di ieri è stato un martedì chericorderà per molto tempo, suo malgrado. Mai una società statunitense aveva registrato una perdita di valore come quella riportata dal colosso tecnologico, che ha registrato un -9,5%, che tradotto in denaro equivale a 279 miliardi di capitalizzazione di mercato. Meta, la società di Mark Zuckerberg, aveva registrato nel febbraio di due anni fa una perdita di 232 miliardi, una cifra già record difficile da superare (e invece). Ildell’azienda di Santa Clara è quindi a dir poco rumoroso, ma in qualche modo atteso. La previsione di mercato, presentata daagli investitoridi una settimana fa, non rispettava le grandi attese per il prossimo trimestre, diffondendo così sfiducia nel comparto. Nessuno però può sorridere. L’indice Nasdaq è sceso del 3,26%, riflettendo il momento negativo dell’intero settore.