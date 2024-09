L' eCommerce di successo | quanto è importante la logistica?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'ha rivoluzionato il modo in cui le persone acquistano prodotti e servizi, rendendo possibile effettuare ordini con pochi clic da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, dietro la semplicità e la comodità di un acquisto online si nasconde un complesso sistema logistico che gioca un ruolo cruciale nel determinare ildi un'attività di. La, infatti, non si limita alla semplice consegna dei prodotti ma comprende una serie di operazioni fondamentali che vanno dalla gestione degli stock alla distribuzione, passando per il trattamento dei resi e il servizio clienti. L'importanza della gestione degli stock Una gestione efficiente degli stock è essenziale per evitare sia l'esaurimento delle scorte sia l'accumulo eccessivo di prodotti.