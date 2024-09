La volata dell' Asti spumante in Russia Ora la Docg scommette sull' Est Europa e sui paesi emergenti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024) C'è ottimismo tra i produttori. Mentre la vendemmia appena iniziata si preannuncia abbondante (+12%), il primo semestre 2024a denominazione piemontese si chiude in equilibrio con volumi imbottigliati stabili rispetto al 2023. Siamo attorno a 43,5 milioni di pezzi, risultato di un -6% per l'(26,7 mln) e di un +12% per il Moscato d'(16,8 mln), che si riprende dopo un difficile 2023. Considerando le vendite, in base a un campione di aziende associate che pesa l'80%a produzione, tra gennaio e giugno 2024 sono state commercializzate 34,1 milioni di bottiglie, con un lieve incrementoo stesso semestre di un anno fa (+0,4%). Nel dettaglio, l'ha chiuso il semestre a 22,1 mln di bottiglie (-3,3%) e il Moscato d'a 11,9 mln (+7,8 per cento).