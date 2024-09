La legge Bosman sta rovinando il calcio i giocatori hanno troppo potere Tuttosport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lastail, i). È quel che scrive il direttore diGuido Vaciago nel suo editoriale di oggi: “Comandano i calciatori,da correggere”. Ecco cosa scrive Vaciago Il punto debole del sistema che squilibra i conti è il costo del lavoro, ovvero gli ingaggi deiche, più ancora che il costo dei cartellini, zavorra i bilanci delle società. I, infatti, guadagnano molto di più che nel 1997, questo perché laha aumentato in modo abnorme il loronegoziale. Si è passati da unin cui il vincolo e l’impossibilità di scegliere la propria destinazione comprimevano in modo iniquo i diritti dei calciatori a un sistema in cui la forza del giocatore è schiacciante e avvita i costi del club in una spirale spesso pericolosa.