Inter la programmazione continua | nel mirino il prossimo difensore! – CdS

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il calciomercato è finito da pochi giorni, ma l’sta già programmando quello dell’estate 2025. Nelilche sostituirà uno tra Acerbi o de Vrij. INDIVIDUATO – Nel segno dellae della linea giovane. L’traccia la strada del proprio futuro e ha già messo nelcolui che sarà ilcentrale. Sia Francesco Acerbi che Stefan de Vrij, in difesa, sono all’ultimo anno di contratto e dunque servirà in quel reparto una bella rinfrescata. L’ha già individuato il sostituto in Jaka Bijol (25 anni). Il centrale sloveno dell’Udinese è monitorato ormai da parecchi mesi, è il preferito di Ausilio e la stessa, scrive il Corriere dello Sport, è pazza deldi Kosta Runjaic. L’avvio di stagione è più che positivo: se l’Udinese è in testa, insieme alla Beneamata, lo deve anche a Bijol, leader della catena difensiva friulana.