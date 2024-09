Il Napoli di Conte e Folorunsho | parla Gaetano D’Agostino

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto anche. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore ed ex calciatore. “Cambio modulo per il? Il calcio è diventato talmente repentino nei cambiamenti che tutto può essere, ma il marchio di fabbrica diè la difesa a tre.s’è aggiornato tanto nel tempo in cui non lavorava, quindi perchè no? E’ un allenatore capace di fare tutti i moduli, ma il sistema di gioco si cambia nel momento in cui si nota che non si fa tutto ciò che dice l’allenatore per una questione di caratteristiche”. Due scozzesi a“McTominay e Gilmour? Son talmente bravi che possono dare la possibilità adi passare al 4-3-3.