Ieri in Campania | tragedia a Benevento uomo si accascia a terra e muore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 3 settembre 2024. Avellino – Il nucleo Nucleo Investigativo dei Carabindi Avellino ha notificato cinque informazioni di garanzia, firmate dal Procuratore della Repubblica DomenicoAiroma e dal Sostituto Paola Galdo nei confronti di imprenditori ed esponenti politici all’epoca dei fatti impegnati nella gestione degli eventi, dirigenti e funzionari del comune di Avellino relativamente alla manifestazione Summer Festival 2023. (LEGGI QUI)– Si èto al suolo improvvisamente ed è rimasto senza vita in via dei Mulini. E’ accaduto nella mattinata quasi una replica di unafotocopia consumatasi mesi fa in via Perasso a