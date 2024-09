I due ragazzini minacciati da Moussa | Ha mostrato il coltello Voleva la mia maglia del Psg gli ho detto che era tarocca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Bergamo – Hanno 15 anni. Sono italiani (uno di seconda generazione). La sera dell’omicidio, tra il 29 e il 30 luglio, erano in giro in bicicletta tra le vie di Chignolo d’Isola. Sono loro che hanno incrociatoSangare prima che arrivasse in via Castegnate, a Terno, alla ricerca “del bersaglio più vulnerabile” per dare sfogo a quelle strane voci che sentiva dentro. Sulla sua strada ha trovato Sharon Verzeni, sola, mentre passeggiava ascoltando la musica con le cuffiette. Due, dunque, testimoni importanti per le indagini. A individuarli sono stati i carabinieri, che martedì li hanno convocati, uno alla volta. Non si sono esposti prima per paura (“Ci ha minacciato”) ma superato il timore iniziale hanno confermato quanto emerso dalle indagini. E cioè di aver incontrato Sangare.