I 25 anni di Artemigrante Giocoleria musica e show animano il centro storico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Arte circense edal vivo ad animare il, questo il programma della 25ª edizione di "", il festival di circo contemporaneo e teatro di strada ormai daparte del tessuto culturale maceratese. Da domani a domenica tantissimi gli appuntamenti con ospiti nazionali e internazionali, in una serie di eventi multidisciplinari aperti al pubblico. Si parte domani alle 21.45 in piazza della Libertà, con l’apertura spettacolare di Piero Massimo Macchini che, nei giorni seguenti, condividerà il palco con la performance del Mattatoio Sospeso e non solo. Palcoscenico a cielo aperto anche piazza Vittorio Veneto, trasformata in opera d’arte grazie al videomapping di Luca Agnani e agli spettacoli di Loco Brusca e Angela Delfini.