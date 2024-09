Grande entusiasmo per la rocambolesca vittoria sul Cesena e il primo posto in classifica Primo posto i tifosi cominciano a sognare | Questa squadra non muore mai | avanti così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Emozioni incredibili per gli ottomila del ‘Picco’: sotto di un gol all’86, poi laal 110’ con un attaccante in porta. "Lo stadio è letteralmente esploso, abbiamo provato una gioia indescrivibile. Lo Spezia nonmai, è come noi". C’è entusiamo nelle parole deiaquilotti, per lae per l’ottimo campionato fin qui disputato. Al settimo cielo Luca Cardinali: "Felicità enorme, emozione fortissima, noici abbiamo creduto fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica e la situazione di emergenza in porta. Dopo untempo da dimenticare, lo Spezia è tornato in campo con un altro cipiglio e spinto da un pubblico stupendo è riuscito a conquistare una, che certifica una voglia di vincere immensa e un carattere straordinario degli Aquilotti. Siamo partiti bene, oltre le aspettative, faremo un buon campionato".