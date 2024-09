Finisce in manette il ladro di orologi aveva rubato anche un Rolex

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Empoli, 4 settembre 2024 - Quegli strani movimenti intorno casa alle 9 di mattinano insospettito, non poco, il vicinato. Così è scattato immediatamente l’allarme alle forze dell’ordine. La telefonata si è rivelata provvidenziale perché ha permesso di sventare il furto di quattrodal valore piuttosto consistente. Il, un cittadino albanese di 22 anni, senza fissa dimora e già destinatario di “avviso orale”, era infatti riuscito ad intrufolarsi in un’abitazione nella zona sud di Empoli approfittando dell’assenza dei proprietari. Rovistando indisturbato nelle stanze era riuscito a trovare quattrodi un certo valore, di cui uno di marca. Evidentemente però i suoi movimenti non erano passati inosservati: qualcuno del vicinato lonotato etelefonato al 112.