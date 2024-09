Festival Cinema di Venezia | Daniel Craig dandy in completo crema

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Life&People.it L’amore è vedersi riconosciuto nello sguardo dell’altro.Nel sentimento che tutto muove, sotteso da un incontro prezioso tra anima e sguardo –tografico e non -, c’è tutta l’essenza dell’81esima edizione della Mostra deldi. L’atmosfera sul red carpet – aldeldi– durante la settima serata, è carica di fascino disinteressato, esaltato da magnifici look e da quel tocco di sensualità che solo i film di Luca Guadagnino sono in grado di ispirare. Il regista italiano, di ritorno in Laguna dopo la mancata apertura con Challengers dello scorso anno a causa dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, ha deciso di perseguire nell’indagine delle sfumature più intime e contradittorie dell’amore con Queer, terzo in ordine di presentazione dei cinque film italiani in concorso.