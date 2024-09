Cerro al Lambro i ladri svaligiano la canonica Il parroco | Mi hanno narcotizzato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024)al(Milano) – Furto nella notte aal: svaligiata la. Iche tra martedì 3 e mercoledì 4 settembre si sono introdotti nell’edificio accanto alla chiesarubato mille euro in contanti, oltre a un cellulare e alcuni bancomat: quello personale dele quelli usati per gestire le spese delle due parrocchie del paese. Asportati anche dei documenti e le chiavi della parrocchia centrale e dell’oratorio. “Il sospetto, purtroppo, è che si tratti di persone che sapevano bene come muoversi – sono le parole di don Giancarlo Malcontenti -.forzato l’unica persiana che non è inquadrata dalle telecamere e, una volta dentro,svuotato i cassetti e messo sottosopra il locale adibito a soggiorno. Io dormivo nella stanza di fianco e paradossalmente non ho sentito nulla, se non i rumori del temporale che si è scatenato durante la notte”.