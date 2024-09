Caso Neres splendido gesto dopo la rapina | Questa è la vera Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Davidancora protagonistalasubita:che ha coinvolto l’attaccante delSono stati giorni complicati quelli di Daviddal suo arrivo a. Se sul campo il brasiliano ha già mostrato a tutti le sue qualità con 2 assist in neanche 30 minuti di partite giocate con Bologna e Parma, fuori dal terreno di gioco il calciatore è diventato sfortunato protagonista di un terribile episodio. Come ormai tutti sanno, al termine della sfida con il Parma, il neo acquisto delha subito una. Uscito dallo stadio Maradona e raggiunta via Nino Bixio, due motorini si sono accostati al van fittato per tornare in albergo. A quel punto uno dei malviventi ha spaccato il vetro della macchina e puntato la pistola contro il calciatore, in compagnia della sua famiglia, per rubargli l’orologio da circa 100mila euro.