Brian May la rivelazione del chitarrista dei Queen | Ho avuto in ictus all’improvviso non ho avuto più il controllo del mio corpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milioni di fan deistanno vivendo giorni di forte apprensione. Gli occhi di tutti sono puntati suMay. Lo storicodel gruppo rock-pop britannico ha pubblicato infatti un post sul suo profilo Instagram in cui rivela di essere stato vittima di un “piccolo” e che il suo braccio sinistro ha smesso di funzionare per un po’. May però prova a rassicurare tutti confidando di riuscire ancora a suonare la chitarra.Leggi anche: Elton John, l’annuncio shock: “Ho una grave infezione agli occhi, ci vedo poco” Il video diMay che fa tremare i fan “Sono qui per darvi prima di tutto una notizia, credo. – questo il contenuto del post pubblicato daMay su Instagram – La buona notizia è che riesco a suonare la chitarra dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Houn piccolo