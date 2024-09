Bimba con neuroblastoma metastatico dopo trattamento con un nuovo farmaco da 32 mesi non ha segni di malattia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ci sarà da aspettare ancora e monitorare, ma si è aperta una prospettiva sul potenzialedi unadevastante. Una bambina conad alto rischio e mutazioni nel gene Bard1, trattata con unmolecolare chiamato talazoparib, progettato per colpire queste mutazioni,32dalla fine della terapia non ha presentatoclinici di. “Un risultato incoraggiante e straordinario”, commenta il ricercatore Mario Capasso, professore di Genetica medica all’Università Federico II di Napoli e coordinatore scientifico Ceinge di Napoli, centro di ricerca da anni impegnato a studiare le basi genetiche dellaanche per via di progetti come quelli sostenuti dalla Fondazione Italiana per la Lotta al. Commentando i risultati dello studio del St.