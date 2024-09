Benvenuto Gabriel Nato il primo figlio della coppia di famosi | Amore immenso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Poche ore fa è. La sua mamma stupenda sta benissimo. Alessia ed io siamo tanto felici. È ildi unstraordinario”. Con queste parole è arrivato l’annuncionascita, a Berlino, delgenitocopia. A dare la notiziapaternità del famoso era stato nel mese di maggio da Dagospia. La cicogna è arrivata presto per la, paparazzata per la prima volta circa un anno fa a Venezia, ma la loro relazione sarebbe iniziata già qualche mese prima. >> “È una cosa delicata”. Roberta Di Padua dopo la notiziagravidanza: pubblico sempre più spiazzato. Cosa sta succedendo La mamma del piccolo, italo tedesca, si chiama Alessia D’Alessandro, ha quasi 34 anni e nel curriculum vanta esperienze di studio alla Sciences Po di Parigi e alla Jacobs University Bremen di Brema. E per pagarsi gli studi ha anche fatto la mo