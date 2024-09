WWE | Il rematch tra Cody Rhodes e Solo Sikoa non si farà a Bad Blood?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024), attualmente Undisputed WWE Champion, continua a essere una delle figure più importanti della compagnia. La sua faida conè tutt’altro che conclusa e i piani per una rivincita tra i due iniziano a prendere forma. All’indomani di Bash in Berlin,risponderà anella prossima puntata di Friday Night SmackDown. Questo dopo cheha chiarito in un video annuncio che intende conquistare il suo titolo, indipendentemente da chi sia uscito vincitore dal PLE. Voci di corridoio Secondo rumor, sebbene la rivincita trasia confermata, non avrà luogo al prossimo evento in pay-per-view, Bad. L’incontro dovrebbe invece avvenire in una data successiva, anche se il momento esatto rimane incerto.