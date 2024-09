Ventola | Inter basta pensare a difficoltà! Barella farà la storia

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 3 settembre 2024)non è d’accordo con le critiche di Cassano nei confronti dell’e di Inzaghi. Sempre dalla trasmissione Viva el Futbol, su Twitch, l’ex attaccante è invece convinto che l’allenatore nerazzurro stia dando una sua impronta. MEGLIO COSÌ – Nicolarisponde ad Antonio Cassano, apparso molto negativo come spesso gli accade: «a quando arriverà il momento didell’. Io do merito a Simone Inzaghi per come ha costruito la squadra: ci possono stare delle, in Champions League i primi anni l’non si qualificava nemmeno al girone. Inzaghi l’ha fatta crescere anche lì: con l’Atlético Madrid ci ricordiamo tutti del ritorno, ma all’andata aveva creato venti occasioni. Sono convinto che l’è cresciuta ebene in questa Champions League, perché è cresciuta e l’ha dimostrato.