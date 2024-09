’Ungherese’ uno sport che va rilanciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo una pausa di qualche anno, è tornato in scena il torneo di pallanuoto ungherese. Questo gioco, nato e cresciuto a Porretta Terme, localmente conosciuto come, ha una lunga storia alle spalle. La squadra locale Porretta nuoto, fra le più forti in Emilia-Romagna, sul finire degli anni ‘60 organizzò un gemellaggio con un team di nuotatori ungheresi al fine di scambiare soggiorni di allenamento. I magiari concludevano le sedute natatorie con un esercizio di irrobustimento delle braccia: gli atleti si scambiavano la palla lanciandola da un lato all’altro della vasca, dopo averla fatta rimbalzare sull’acqua. Alcuni nuotatori porrettani, Stefano e Andrea Testa e Marco Milani, trasformarono rapidamente questo noioso esercizio di allenamento in un gioco che incontrò il favore dei frequentatori della piscina.