Toney in Arabia potrebbe guadagnare l’equivalente di 1 milione di sterline a settimana Telegraph

(Di martedì 3 settembre 2024) “Il trasferimento di IvaninSaudita, avvenuto l’ultimo giorno di mercato,fruttarglibritannico di 1di, bonus inclusi”. Lo scrive il. L’attaccante inglese ha firmato per l‘Al-Ahli , “il 28enne stava per perdere la possibilità di lasciare il Brentford, mentre Victor Osimhen si avvicinava al trasferimento nel club saudita“.è diventato uno dei giocatori inglesi più pagati “L’accordo quadriennale digli garantirà uno stipendio base di circa £400.000 aal netto delle tasse. I bonus e gli extra legati alle prestazioni porterebbero il suo stipendio a circa £500.000 per tutto il suo contratto. Perlo stesso stipendio nel Regno Unito al netto delle tasse, sarebbero necessari contratti prossimi aldi“, continua il